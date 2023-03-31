Про це в ефірі 24 Каналу заявив американський політолог Раміс Юнус. Він додав, що Росії дорого обійдеться ця витівка.

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Викрадуть навіть з іншої країни

За його словами, тема затримання американського громадянина у Росії сьогодні номер один у США. Про це вже висловились багато громадських організацій, як от "Репортери без кордонів", а також державні установи: Білий дім, Державний департамент та інші.

"Росіяни хочуть використати це, як спосіб шантажу США. Вони знають, що американці дуже болісно реагують на долю кожного окремого громадянина. Згадайте хоча б звільнення баскетболістки (Брітні Ґрайнер – 24 Канал) в обмін на російського торгівця зброєю, чи Пола Вілана (американець, засуджений у 2020 в Росії за шпигунство – 24 Канал), який досі сидить у в’язниці", – заявив Юнус.

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Саме тому, наголосив політолог, Держдеп США закликає американців не відвідувати небезпечні території й мова не лише про Росію.

"Ким ви б не були, навіть пересічним американцем, ви прибуваєте в аеропорт, показуєте американський паспорт і ця інформація доноситься певним спецслужбам, не обов’язково цієї країни, куди ви прилетіли. Інформацію можуть отримати спецслужби ворожої до США держави і буквально викрасти людину. Привезуть в Росію, сфальсифікують звинувачення, підтасують суд і ви у в’язниці", – розповів Раміс Юнус.

Реакція США буде жорсткою

За його словами, таке безчинство не творилось навіть у часи Холодної війни. Росіяни спеціально арештовують громадян США, щоб потім торгуватись, використовуючи людину, як інструмент тиску.

"Думаю у цій ситуації США стануть ще більш об’єднані проти Росії. Навіть республіканці, ми бачимо, вимагають від Білого дому зробити політику щодо Росії більш жорсткою, в тому числі надаючи ще більше підтримки Україні. Якщо Росія погрожуватиме життю американських громадян, це буде дуже дорого обходитись самій Росії. Америка не залишить це без уваги, можна не сумніватись", – додав Юнус.

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