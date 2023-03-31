Владімір Путін вирішив довести: він розуміє, що таке тероризм, він знає, як поводяться терористи і він не може дочекатися, коли його країну оголосять спонсоркою тероризму. Про це 24 Каналу сказав громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін.

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Росія виходить на новий рівень

Важливо також висловити підтримку сім'ї Евана Гершковича, акцентує Рашкін, який, вочевидь, має корені в державі-агресорці, він вільно говорить російською, при цьому працює на The Wall Street Journal. Його заарештували й тримають, безумовно, для обміну, бо ми знаємо, з ким маємо справу.

Зверніть увагу! Це не перший репортер WSJ, який потрапив у такі складні обставини. Після теракту 11 вересня 2001 року вони дуже трагічно втратили Деніела Перла – медійнику відрізали голову у Пакистані.

За словами політичного діяча, це дуже непроста й тривожна ситуація, яка свідчить про те, що Росія виходить за межі дозволеного – навіть в умовах війни. Це справді виводить ситуацію на наступний рівень.

Інцидент відрізняється від того, який був з Ніком Даніловим у 1986 році. Журналіста обміняли через 20 днів після того, як його заарештувало КГБ. "Зараз нам пояснюють, що йдеться про ФСБ… Їм не вдасться замести сліди, змінивши назву. Усі знають, що це те саме КГБ", – підкреслив Рашкін.

Президент Рейган та Горбачов знайшли спільну мову, тому що вони хотіли вирішити цю ситуацію.

Наразі ми бачимо, що Росія не лише підіймає ставки, а й, вочевидь, до чогось готується. Напівжартуючи можемо сказати, що на колишнього президента Дональда Трампа зараз стільки звинувачень, можливо, скоро доведеться його обмінювати з Москвою, і одного Пола Вілана буде недостатньо, потрібно буде додати журналіста з WSJ,

– стверджує політик зі США.

Це той рівень, на якому росіяни здатні мислити – отруїти чи спіймати одну людину. "Взяти у заручники. Тому що вигравати по-великому вони не можуть, а вискочити з підворіття й хуліганити – це, вочевидь, їхній стиль. Вони вкотре доводять, що це режим, з яким не можна вести ні переговори, ні будь-які справи", – наголосив Рашкін.

Рашкін про затримання американського журналіста у Росії: дивіться відео

Різна цінність людей

На подію вже відреагував офіційний Вашингтон. Держсекретар США Ентоні Блінкен засудив арешт журналіста і закликав громадян Штатів, які перебувають у Росії, негайно залишити територію країни. Декількома тижнями раніше президент Джо Байден закликав усіх американців виїхати з Росії.

Як відзначає Рашкін, з одного боку, він не винен, адже попередив, з іншого – він все одно займатиметься визволенням цього журналіста, тому що це американський громадянин. В цьому є важливий момент, додав громадський діяч, щоб розуміти, як функціонує демократія, і наскільки люди важливі.

Сумно, що ця людина думала: "Ану ж пронесе, ану ж все буде добре". "В Росії вже на "ану ж" сподіватися не можна,

– каже він.

Коли російські війська збили американський безпілотник над Чорним морем, США це проігнорували. Адмірал Кірбі зауважив, що потрібно бути ідіотом, аби видавати медалі за таку нерозсудливу й непрофесійну поведінку з військової точки зору.

Велика різниця між об'єктом, в якому не всидить наша людина, та об'єктом, в якому сидить наша людина. Це не тому, що в нього є якась інформація і він може здати когось,

– пояснив Рашкін.

Так, росіяни довго боролися за Віктора Бута боролися, тому що він володів інформацією, яка була потрібна комусь іззовні. Він щось міг розповісти, його треба було витягти.

"Росія намагається схопити найбільш помітних людей. Брітні Грайнер була для них дуже гарним уловом. З точки зору Росії – чорна, лесбіянка, баскетболістка. Яка в неї може бути цінність? А з точки зору Заходу – Віктора Бута обміняли на неї", – наголосив Рашкін.

Це повне непорівняння цінностей, але вони намагаються знайти момент, коли на них відреагують. Чергова велика помилка з їхнього боку.

"Якщо ми зробимо висновок, що Путін не хоче війни з НАТО, а НАТО не хоче війни з Путіним, адже це одразу переросте у ядерну війну, тоді нам залишається не так багато варіантів, і обмін, можливо, один з них. На кого і на що – ми дізнаємося. Але ці люди, які не мають ваги у російському всесвіті, в західному всесвіті вони мають дуже велику вагу як заручники, як люди", – резюмував депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін.

Що відомо про інцидент