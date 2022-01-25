Байден в прямом эфире назвал журналиста "тупым су*иным сыном", а затем позвонил и извинился

Джо Байден в прямом эфире назвал журналиста Питера Дуси "тупым су*иным сыном". Это произошло после вопроса об инфляции.

Сам Дуси впоследствии признался, что в тот момент не слышал слова Байдена. Теперь журналисту интересно, будет ли Белый дом "запиковать" слова Байдена в своей стенограмме.

Заметьте Год после инаугурации Байдена: лучшие фото супругов с Елизаветой II, Франциском и другими

Инцидент произошел, когда журналистов попросили покинуть зал. Однако Дуси выкрикнул вопрос. Он поинтересовался, считает ли Байден инфляцию "политическим бременем накануне промежуточных выборов".

Сначала президент отметил, что это – "ценное замечание". Впоследствии Байден продолжил свою речь, а потом заявил "ну что за тупой су*ин сын".

Байден назвал журналиста "тупым су*иным сыном": смотрите видео

Впоследствии Байден позвонил Дуси