Я управляю миром, – Байден ответил на упреки о его когнитивных способностях и физической форме
Источник:AP
Президента Джо Байдена упрекают, что он в недостаточно хорошей физической форме для того, чтобы быть президентом. Зато он утверждает, что его здоровье удовлетворительное и он регулярно обследуется у врачей.
Во время телевизионного интервью ABC в пятницу Байден отказался от прохождения независимой медицинской экспертизы. Также он заявил, что у него "нет никаких признаков серьезного заболевания".
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Байден прокомментировал свое состояние здоровья
"Послушайте, я прохожу когнитивный тест ежедневно", – сказал Байден Джорджу Стефанопулосу с ABC, имея в виду задачи, с которыми он сталкивается ежедневно в своей напряженной работе.
Ежедневно я прохожу этот тест. Все, что я делаю. Знаете, я не только веду кампанию, но и управляю миром,
– заявил Байден.
Во время интервью Байден настаивал, что он не ослаб. Он также сказал, что проходит "постоянную оценку" у его личных врачей, и они "не стесняются говорить", если что-то не так.
Могу ли я пробежать 100 метров за 10 минут? Нет. Но я все еще в хорошей форме,
– сказал Байден.
Что касается дебатов, которые считают его провалом, Байден заявил, что зря не прислушался "инстинктов по подготовке" и признал, что не контролировал ситуацию. Президент США также заявил, что его сбивал Трамп, который стоял недалеко и постоянно кричал и перебивал несмотря на выключенный микрофон.
Журналисты отметили, что 81-летний Байден выдержал 22-минутное интервью без каких-либо серьезных ошибок, которые могли бы нанести еще больший вред его кандидатуре.