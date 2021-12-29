Байден и Путин 30 декабря проведут еще один разговор

Джо Байден и Владимир Путин уже второй раз за месяц проведут переговоры. Разговор состоится уже 30 декабря.

Детали предстоящего разговора президентов

Будут говорить политики по телефону. Об этом заявила пресс-секретарь Совета нацбезопасности США Эмили Хорн.

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Пресс-секретарь ведомства отметила, что политики обсудят будущие дипломатические отношения между США и Россией.

Администрация Байдена продолжает вести широкую дипломатию с нашими европейскими союзниками и партнерами, консультируя в ответ на военное наращивание России на границе с Украиной,

– сказала Хорн.

Она добавила, что американский президент уже общался с европейскими лидерами, НАТО, ЕС, ОБСЕ и Украиной.

Путин требует "гарантий" от НАТО

Президент России требует, чтобы НАТО предоставило ей "гарантии безопасности". В частности, Кремль требует не размещать ракеты средней и меньшей дальности в тех районах, откуда они могут поражать территории сторон. Кроме того, Россия хочет, чтобы НАТО отказалось от ведения любой военной деятельности в Украине, а также – в целом на территории Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Самым циничным является то, что Путин хочет, чтобы Украину не брали в состав Альянса. В противном случае он угрожает широкомасштабной войной в Европе. В то же время обсуждать этот вопрос Кремль хочет только с Вашингтоном.

Предварительный разговор Байдена и Путина: детали

7 декабря президенты более 2 часов говорили через видеосвязь.

Американский президент заверил в непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Он выразил обеспокоенность относительно ситуации, которая сложилась возле границы Украины. Байден также пригрозил Путину серьезными последствиями эскалации.

Во время этого разговора глава Кремля впервые и сказал о "гарантиях безопасности". Тогда американский лидер ответил, что этот вопрос будет решать только НАТО.

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