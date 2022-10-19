Байден не хочет встречи с Путиным на G20 даже в коридоре, – Politico

Президент США Джо Байден отказывается встретиться с Владимиром Путиным на саммите G20. Он не хочет видеть диктатора даже в коридоре или на общем фото лидеров государств.

В настоящее время официальные лица Вашингтона над этим работают. Об этом заявил бывший посол США в Украине Уильям Тейлор.

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Байден не хочет видеть Путина

По словам Тейлора, Байден считает, что Путин убийца и военный преступник.

Обычно с убийцами и военными преступниками не встречаются,

– заявил бывший посол.

Кстати, за все время президентства Байден встретился с Путиным только один раз – в Женеве. Еще несколько раз они разговаривали по телефону, обсуждая тогда еще вероятное полномасштабное вторжение.

Ранее Джо Байден заявил, что встреча с Путиным будет зависеть от того, о чем именно хочет поговорить российский президент. Американский лидер отметил, что если Путин захочет обсудить заключенную американскую баскетбольную звезду Бритни Гринер, он будет готов к разговору.

"Я считаю, что он совершил военные преступления, и потому не вижу никакой причины встречаться с ним сейчас", – подчеркивал Байден.

Напомним, что политолог Валерий Дымов спрогнозировал, рискнет ли Путин поехать на саммит G20. Ведь если там будет Владимир Зеленский, то он может устроить "холодный душ" российскому диктатору.

А по мнению политолога Дмитрия Левуся, президент Владимир Зеленский, вероятнее всего, не поедет на саммит G20 в Индонезии. Однако он может выступить в режиме онлайн, как это было раньше на других мероприятиях.

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