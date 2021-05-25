На самом деле Байден и Путин будут говорить об Украине, – Пионтковский

Советники Владимира Путина и Джозефа Байдена обнародовали список глобальных проблем, которые станут темой разговора президентов во время встречи в Женеве. Однако на самом деле они будут говорить об Украине.

Российский публицист Андрей Пионтковский заявил, что Путин потребовал от Байдена право полного доминирования на всем постсоветском пространстве. Однако он этого не получит.

Читайте также Белый дом и Кремль согласовали встречу Путина и Байдена: место и время

Почему на встрече будут обсуждаться Украину

По словам Пионтковского, Байден встретится с Путиным для того, чтобы объяснить, какую цену ему придется заплатить за военную агрессию против Украины.

Как заметил публицист, если после 7 лет агрессии против украинского государства Путин и дальше будет безнаказанно продолжать это делать, то это будет означать полный крах системы европейской безопасности.

Формально советники Путина и Байдена обнародовали обширный список глобальных проблем. Однако на самом деле они будут говорить об Украине,

– предположил он.

Каким будет результат встречи

Пионтковский считает, что встреча Путина и Байдена ничем не закончится. По его мнению, никакой "перезагрузки" не будет.

"Администрация Байдена не ищет новых партнерских отношений с Россией, а хочет предотвратить ее агрессивное поведение в Европе", – заявил публицист.

К теме В ядерной войне Путин проиграет в течение 24 часов, – российский историк

По словам Пионтковского, Байден уже озвучивал набор мероприятий, которые введут в отношении России в случае агрессии против Украины. Он отметил, что это не только санкции, а тотальная экономическая война.

Публицист также считает, что нападение Путина на Украину исключать нельзя. Однако тогда российский президент получит все то, что ему обещал Байден.

Пионтковский рассказал о встрече Байдена и Путина: смотрите видео

Встреча Байдена с Путиным: что известно