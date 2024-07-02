Президент теперь – король, – Байден гневно отреагировал на решение Верховного суда по Трампу

Верховный суд США признал, что экс-президент страны Дональд Трамп имеет частичный иммунитет от уголовного преследования по делу о штурме Капитолия. Джо Байден назвал это решение "опасным прецедентом".

Решением шести судей против трех Верховный суд США постановил, что, хотя бывшие президенты пользуются иммунитетом за действия, совершенные в пределах своих конституционных полномочий, они не имеют иммунитета за действия, которые совершают частным образом. Таким образом за Дональдом Трампом был признан определенный иммунитет по делу о штурме Капитолия.

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"Никто не выше закона"

На фоне постановления суда Джо Байден выступил с заявлением, в котором призвал американцев не голосовать за Трампа.

Байден назвал решение суда "продолжением атаки на давным давно выработанные юридические основы американской нации". Он напомнил, что у президентов США очень большие полномочия, впрочем, они всегда были ограничены законом в том, что они делают, поскольку Америка построена на принципе "никто не выше закона", даже президент.

После сегодняшнего решения не существует никаких ограничений на действия президента, включая ограничения со стороны закона или Верховного суда,

– заявил политик.

Байден объяснил, что решение суда означает, что Трамп вряд ли предстанет перед судом до выборов 5 ноября. Также он процитировал слова одной из несогласных судей о том, что президент теперь превратился в монарх, который стоит над законом.

Лидер США указал на "опасный прецедент", созданный решением суда. Ведь теперь власть президента больше не будет ограничена законом. Единственные ограничения будут устанавливаться самим президентом.

Американский народ должен решить, хочет ли он снова поручить власть человеку, который попытался незаконно удержать власть. Я буду уважать пределы власти президента, как я это делал последние три с половиной года, но другие люди, например Дональд Трамп, будут вольны игнорировать закон,

– подчеркнул Байден.