Большая игра: Жданов сказал, зачем Байден подписал закон о раскрытии данных по COVID-19
Американский президент Джо Байден подписал закон, разрешающий рассекретить информацию о происхождении коронавируса.
США имеют проверенные данные о происхождении вируса – американская разведка нашла информацию о том, как создавался вирус и для чего. Об этом военный эксперт Олег Жданов сказал в стриме на своем ютубе, сообщает 24 Канал.
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Горькая правда или сладкая ложь
По его мнению, именно в этом заключается влияние на международную политику.
Да, американцы могут знать точную информацию о возникновении COVID-19. Но когда возникает вопрос ее обнародования, здесь начинается большая политическая игра, в которой COVID-19 – это повод для получения политических дивидендов одной из сторон международной геополитики,
– отметил Жданов.
Олег Жданов о последствиях обнародования отчета о происхождении COVID-19: смотрите видео
По словам военного эксперта, Соединенные Штаты будут взвешивать, что для них выгоднее, опубликовать горькую правду или сладкую ложь. И какие преференции могут получить США от каждой версии. Ведь, по его мнению, сегодня доказательную базу можно подвести подчто угодно.
"Если предположить, что будет опубликована жесткая версия отчета о происхождении COVID-19, тогда все побегут в международный суд в Гааге и подадут иски. И уже после решения суда от Китая потребуют выплаты репараций", - отметил военный эксперт.
Джозеф Байден разрешил обнародовать отчет о происхождении COVID-19
- Подписав соответствующий закон, президент США отметил, что его администрация изучает засекреченную информацию по возникновению COVID-19.
- Байден подчеркнул, что разделяет намерение Конгресса обнародовать как можно больше информации о происхождении коронавирусной болезни.
- Президент подчеркнул, что в 2021 году он поручил разведывательному ведомству использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для расследования происхождения COVID-19. Эта работа продолжается и сейчас.
- По мнению Байдена, нужно докопаться до сути происхождения коронавируса, чтобы помочь лучше предотвращать будущие пандемии.