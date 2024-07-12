Готов ли Байден сейчас говорить напрямую с Путиным: что сказал президент США

Глава Соединенных Штатов Джо Байден рассказал, готов ли сейчас говорить с Путиным. Он заявил, что пока не готов к прямому взаимодействию с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом он заявил во время итоговой пресс-конференции саммита НАТО.

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Готов ли Байден напрямую контактировать с Путиным

Глава Белого дома убежден, что пользы от такого контакта с главой Кремля "не было бы".

Джо Байден заявил, что не видит смысла сейчас вести переговоры с Владимиром Путиным.

Я не готов говорить с Путиным, потому что он не готов менять свое поведение,

– сказал Байден.

В то же время, Байден готов говорить с Путиным, если бы тот к нему позвонил.

Заметим, что Байден отметил, что считает себя вполне способным вести прямые переговоры как с кремлевским главой Путиным, так и Си Цзиньпинем, в том числе в течение следующего срока в Белом доме – в случае переизбрания.

Собственно, об этом сообщил корреспондент Укринформа со ссылкой на заявление президента США, которое он сделал в четверг, 11 июля, по итогам саммита НАТО в Вашингтоне.

"Я готов иметь дело с ними (Владимиром Путиным и Си Цзиньпинем – 24 Канал) сейчас и через три года", – заявил Байден.

Президент США подчеркнул, что сейчас "имеет дело" с Си и находится с ним в прямом контакте. Однако с Путиным у него пока "нет веских причин" общаться.

В то же время глава Белого дома отметил, что не видит ни одного лидера, с которым бы он не мог иметь дело.