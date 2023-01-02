Собираем максимально широкую коалицию, – Байден о войне в Украине и других вызовах

В Соединенных Штатах Америки не устают говорить о поддержке нашей страны в войне против России. Президент Джозеф Байден намекнул, что мировые государства будут консолидировать силы, чтобы Украина победила.

Этот, новый 2023 год, обещает быть чрезвычайно сложным из-за потенциального обострения экономического кризиса и войны, которую Кремль развязал против всего украинского народа. Однако, со слов американского лидера понятно, что Вашингтон в дальнейшем будет поддерживать Киев.

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Мир должен справиться с глобальными вызовами

Как сообщает Государственный департамент США, цитируя слова Байдена, перед цивилизованными мировыми государствами возникло немало вызовов. В частности, это война в Украине, против которой нужно консолидировать все имеющиеся ресурсы, укрепив коалицию.

В этот момент больших глобальных вызовов — от глобальной инфляции до климатического кризиса и жестокой войны России против Украины — мы объединяем самую широкую коалицию партнеров, чтобы добиться результатов,

– говорится в заявлении президента США.

Заметим, что Джо Байден не уточнил, какие партнеры Украины должны укрепить союзничество. Вероятно, это страны Европы и, собственно, Соединенные Штаты. Именно эти государства с самого начала вторжения нам больше помогают.

Что такое коалиция С разных языков это слово означает "союз". Обычно, когда говорят о создании коалиции, имеют в виду объединение государств или партий для достижения общей цели.

Источник: Википедия

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Бюджет США на 2023 год: заложена ли там помощь Украины

К этой теме отметим, что в канун нового года президент США Джо Байден подписал бюджет государства. Важно, что в документе говорится также о финансовой помощи нашей стране.

По словам американского лидера, поддержка станет решающей и составит 44,9 миллиарда долларов. То есть украинцам не стоит переживать, что мир закрывает глаза на то, что происходит в нашем государстве. Партнеры своими действиями доказывают, что будут помогать нам столько, сколько потребуется.