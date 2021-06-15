Следует бороться с коррупцией: Байден рассказал от чего зависит вступление Украины в НАТО

Президент США Джо Байден объяснил от чего зависит вступление Украины в НАТО. По его словам, война на востоке никак на это не влияет.

Детали от Байдена

Первой президент назвал борьбу с коррупцией, а не войну в Украине. Об этом Байден заявил на брифинге.

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На вопрос, может ли война и оккупация помешать Украине вступить в НАТО, политик ответил отрицательно.

Во-первых, нужно избавится от коррупции, соответствовать другим необходимым требованиям, выполнить ПДЧ. Я думаю, что здесь пока не понятно, какая ситуация,

– сказал президент США.

Он заверил, что Вашингтон будет делать все возможное, чтобы Украина могла сопротивляться физической агрессии России.

"Будет ли Украина частью НАТО, зависит не от меня, а от всего Альянса. Я знаю одно, Киев должен убедить, что ему следует предоставить членство. Это не легко", – отметил Байден.

Что известно о предстоящем вступлении Украины в НАТО

Еще в 2008 году Украина подала заявку на вступление в НАТО. Тогда на Бухарестском саммите государства-члены Альянса пообещали Киеву предоставить ПДЧ.

В июне 2020 года Украина приобрела статус участницы Программы расширенных возможностей НАТО, однако Плана действий для членства так и не получила.

В конце мая 2021 года нашему государству предоставили обновленный пакет Целей партнерства Альянса. В Офисе Президента отметили, что дальше – ПДЧ.

На саммите НАТО 14 июня государства заверили, что поддерживают желание Украины присоединиться к Североатлантическому Альянсу. В ответ президент Владимир Зеленский призвал назвать конкретные даты для сближения.

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