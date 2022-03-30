Байден сегодня позвонит Зеленскому: что будут обсуждать

Сегодня, 30 марта, президент США Джо Байден планирует провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил официальный представитель Белого дома.

Сообщается, что звонок намечен в 17:45 по киевскому времени. Как сообщает Белый дом, Байден планирует обсудить поддержку Украины на фоне российской агрессии.

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Байден выразил обеспокоенность из-за "деэскалации" российских войск

Новость о новом телефонном разговоре появилась после того, как Байден и другие представители США выразили крайнюю осторожность по поводу "вывода" российских войск из-под Киева. Политики отметили, что они ожидают более заметных признаков деэскалации, прежде чем оценивать намерения Москвы.

Посмотрим, выполнят ли они то, что предлагают,

– отметил Байден.

Кроме того, лидер США заявил, что готов провести разговор с кремлевским лидером при условии, что Россия обеспечит реальную деэскалацию в Украине и будет действовать по правилам дипломатии. Соответствующую информацию обнародовала директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

Напомним, что 29 марта Джо Байден провел телефонный разговор с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании. Известно, что президент США и лидеры европейских стран обсудили последние события связанные с вторжением России в Украину.

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