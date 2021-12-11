Байден и Шольц в своем первом разговоре по телефону затронули тему Украины

Новый канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден 10 декабря впервые пообщались. Разговор состоялся в телефонном режиме.

Как свидетельствуют официальные сообщения обеих сторон, лидеры обсуждали актуальные темы мировой политики, межгосударственные отношения и ситуацию вокруг Украины.

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Байден и Шольц говорили об Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден впервые пообщался по телефону с новоназначенным канцлером Германии Олафом Шольцем (напомним, Бундестаг утвердил новое немецкое федеральное правительство с Шольцем во главе 8 декабря). В ходе разговора стороны обсудили несколько важных тем, среди которых фигурировала и ситуация вокруг Украины.

Прессслужба правительства Германии сообщила об итогах разговора такое:

Байден поздравил Шольца со вступлением в должность.

Лидеры обсудили углубление отношений между странами.

Белый дом опубликовал сообщения с похожим содержанием. Но добавил, что в разговоре Шольца и Байдена шла речь о:

Противостоянии коронавирусу.

Проблематике изменения климата.

И противодействии эскалации России по отношению к Украине.

Лидеры обсудили нашу совместную работу по всему спектру глобальных проблем, учитывая усилия по прекращению пандемии COVID-19, противостояние угрозе изменения климата и противодействие эскалации сил России вокруг Украины,

– заявили в Вашингтоне.

Уместно напомнить, что в последнее время произошло несколько важных дипломатических разговоров мировых лидеров:

Далее должны бы состояться разговоры Макрона и Шольца, и того же Шольца с Зеленским.

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