Байден и Шольц в своем первом разговоре по телефону затронули тему Украины
Источник:24 канал
Новый канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден 10 декабря впервые пообщались. Разговор состоялся в телефонном режиме.
Как свидетельствуют официальные сообщения обеих сторон, лидеры обсуждали актуальные темы мировой политики, межгосударственные отношения и ситуацию вокруг Украины.
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Байден и Шольц говорили об Украине
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден впервые пообщался по телефону с новоназначенным канцлером Германии Олафом Шольцем (напомним, Бундестаг утвердил новое немецкое федеральное правительство с Шольцем во главе 8 декабря). В ходе разговора стороны обсудили несколько важных тем, среди которых фигурировала и ситуация вокруг Украины.
Прессслужба правительства Германии сообщила об итогах разговора такое:
- Байден поздравил Шольца со вступлением в должность.
- Лидеры обсудили углубление отношений между странами.
Белый дом опубликовал сообщения с похожим содержанием. Но добавил, что в разговоре Шольца и Байдена шла речь о:
- Противостоянии коронавирусу.
- Проблематике изменения климата.
- И противодействии эскалации России по отношению к Украине.
Лидеры обсудили нашу совместную работу по всему спектру глобальных проблем, учитывая усилия по прекращению пандемии COVID-19, противостояние угрозе изменения климата и противодействие эскалации сил России вокруг Украины,
– заявили в Вашингтоне.
Уместно напомнить, что в последнее время произошло несколько важных дипломатических разговоров мировых лидеров:
- 7 декабря – Джо Байдена и Владимира Путина.
- 9 декабря – Джо Байдена и лидеров "Бухарестской девятки".
- 9 декабря – Джо Байдена и Владимира Зеленского.
- 10 декабря – Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона.
Далее должны бы состояться разговоры Макрона и Шольца, и того же Шольца с Зеленским.
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