Главными темами были Украина и Тайвань: Байден и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

Президент США Джо Байден 2 апреля провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпинем. Американский и китайский руководители обсудили ситуацию в Украине и Тайване.

Кроме того, лидеры Китая и США обсудили влияние Ирана на войну России против Украины. Журналисты Bloomberg отметили, что это первая коммуникация политиков после их личной встречи в Калифорнии в ноябре 2023 года.

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Байден и Си Цзиньпин поговорили по телефону

Американский чиновник сообщил журналистам, что президент Байден обсуждал с Си рычаги влияния Китая на Россию и Иран в контексте войн в Украине и на Ближнем Востоке.

Чиновник также упомянул, что Байден выразил обеспокоенность действиями Китая в Южнокитайском море, в частности, вспомнив недавний инцидент, когда китайские войска обстреляли из водометов филиппинское судно.

Журналисты также отметили, что Си Цзиньпин и Байден во время разговора коснулись темы Тайваня. В частности, китайский лидер заявил президенту США, что вопрос Тайваня – это "красная линия" в отношениях Китая и США, а также сказал, что "Пекин не будет закрывать глаза на внешнюю поддержку его независимости".

Кроме того, Байден в телефонном разговоре затронул тему "отношений Китая с Россией в сфере обороны" и "призвал Пекин использовать влияние на КНДР" для сдерживания Пхеньяна в поставках оружия стране-агрессору.

Также, по данным СМИ, политики обсудили "риски, связанные с развитием искусственного интеллекта", а также безопасность в киберпространстве.

Американский чиновник сказал, что президент Байден подчеркнул президенту Китая Си Цзиньпину важность усилий в борьбе с наркотиками. Обсуждение также сосредоточилось на прогрессе, достигнутом с ноября во внедрении мер по ограничению производства и распространения ключевых химических веществ, используемых в производстве синтетических наркотиков.

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