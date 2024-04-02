Главными темами были Украина и Тайвань: Байден и Си Цзиньпин провели телефонный разговор
Источник:Bloomberg
Президент США Джо Байден 2 апреля провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпинем. Американский и китайский руководители обсудили ситуацию в Украине и Тайване.
Кроме того, лидеры Китая и США обсудили влияние Ирана на войну России против Украины. Журналисты Bloomberg отметили, что это первая коммуникация политиков после их личной встречи в Калифорнии в ноябре 2023 года.
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Байден и Си Цзиньпин поговорили по телефону
Американский чиновник сообщил журналистам, что президент Байден обсуждал с Си рычаги влияния Китая на Россию и Иран в контексте войн в Украине и на Ближнем Востоке.
Чиновник также упомянул, что Байден выразил обеспокоенность действиями Китая в Южнокитайском море, в частности, вспомнив недавний инцидент, когда китайские войска обстреляли из водометов филиппинское судно.
Журналисты также отметили, что Си Цзиньпин и Байден во время разговора коснулись темы Тайваня. В частности, китайский лидер заявил президенту США, что вопрос Тайваня – это "красная линия" в отношениях Китая и США, а также сказал, что "Пекин не будет закрывать глаза на внешнюю поддержку его независимости".
Кроме того, Байден в телефонном разговоре затронул тему "отношений Китая с Россией в сфере обороны" и "призвал Пекин использовать влияние на КНДР" для сдерживания Пхеньяна в поставках оружия стране-агрессору.
Также, по данным СМИ, политики обсудили "риски, связанные с развитием искусственного интеллекта", а также безопасность в киберпространстве.
Американский чиновник сказал, что президент Байден подчеркнул президенту Китая Си Цзиньпину важность усилий в борьбе с наркотиками. Обсуждение также сосредоточилось на прогрессе, достигнутом с ноября во внедрении мер по ограничению производства и распространения ключевых химических веществ, используемых в производстве синтетических наркотиков.
Ранее Байден и Си Цзиньпин встретились в Сан-Франциско
- Джо Байден и Си Цзиньпин 16 ноября 2023 года встретились лично в городе Сан-Франциско, штат Калифорния, в США. Это был первый визит китайского лидера в страну за 6 лет.
- Президент США заявил, что его переговоры с китайским главой были "одними из самых конструктивных и продуктивных дискуссий, которые мы имели". Политики обсудили ситуацию в Украине, на Ближнем Востоке и в Тайване.
- В то же время Си Цзиньпин отметил, что обе страны должны конкурировать между собой ответственно. Кроме того, две страны согласились восстановить военную коммуникацию на высоком уровне, а также возобновить встречи между министерствами обороны и консультации по военной безопасности на море.