Байден сообщил о введении санкций против "Северного потока-2"
Источник:Белый дом
Джо Байден распорядился ввести санкции против российского газопровода "Северный поток-2". Так американский президент отреагировал на признание Россией фейковых республик на Донбассе.
Путин стимулировал мир отказаться от его газа, – Байден
Такое решение Байден принял после консультации с немецкими коллегами. Об этом глава Белого дома сообщил в своем заявлении 23 февраля.
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Сегодня я приказал своей администрации ввести санкции против компании "Северный поток-2" и ее служащих. Эти шаги являются еще одной частью нашего первоначального транша ответных санкций на действия России в Украине. Мы будем без колебаний делать дальнейшие шаги, если Россия продолжит эскалацию,
– заверил Байден.
Он отметил, что своими действиями Владимир Путин предоставил миру огромный стимул отказаться от российского газа.Обратите внимание! 22 февраля Германия остановила сертификацию "Северного потока-2". Шольц подчеркнул, что на фоне действий России этот процесс продолжать нельзя. Предыдущий положительный результат, который был решающим в сертификации, отзовут.
Санкции США против России
Из-за циничного решения Путина США ввели санкции против России. Они касаются:
- российских элит и их родных;
- суверенного долга России
Байден заверил, что российская экономика почувствует всю "боль" от ограничений.
Санкции против России / Инфографика 24 канала
Смотрите видео об остановке сертификации "Северного потока-2":