Байден сообщил о введении санкций против "Северного потока-2"

Джо Байден распорядился ввести санкции против российского газопровода "Северный поток-2". Так американский президент отреагировал на признание Россией фейковых республик на Донбассе.

Путин стимулировал мир отказаться от его газа, – Байден

Такое решение Байден принял после консультации с немецкими коллегами. Об этом глава Белого дома сообщил в своем заявлении 23 февраля.

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Сегодня я приказал своей администрации ввести санкции против компании "Северный поток-2" и ее служащих. Эти шаги являются еще одной частью нашего первоначального транша ответных санкций на действия России в Украине. Мы будем без колебаний делать дальнейшие шаги, если Россия продолжит эскалацию,

– заверил Байден.

Он отметил, что своими действиями Владимир Путин предоставил миру огромный стимул отказаться от российского газа.

Санкции США против России

22 февраля Германия остановила сертификацию "Северного потока-2" . Шольц подчеркнул, что на фоне действий России этот процесс продолжать нельзя. Предыдущий положительный результат, который был решающим в сертификации, отзовут.

Из-за циничного решения Путина США ввели санкции против России. Они касаются:

российских элит и их родных;

суверенного долга России

Байден заверил, что российская экономика почувствует всю "боль" от ограничений.

Санкции против России / Инфографика 24 канала

Смотрите видео об остановке сертификации "Северного потока-2":