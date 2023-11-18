США не отступят, – на фоне "зрады" в СМИ Байден четко выступил против Путина и за Украину

Президент Джо Байден написал огромную статью. В ней он не только сравнил Путина и ХАМАС. Он также заверил, что помощь нашему государству – инвестиция в безопасность США.

Американский лидер в начале материала подчеркнул, что мир стоит перед точкой перегиба. И выбор, который будет сделан, реагируя на войну в Украине и на Ближнем Востоке, будет определять направление будущего для следующих поколений.

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Сравнил Путина и ХАМАС

Джо Байден в колонке написал, что и Путин и ХАМАС борются за то, чтобы соседнюю демократию стереть с лица земли. Президент США отметил, что и Путин, и ХАМАС надеются разрушить более широкую региональную стабильность и интеграцию, а также воспользоваться беспорядком, который это спровоцирует.

Америка не может и не позволит этому произойти. Ради наших собственных интересов национальной безопасности – и ради блага всего мира,

– подчеркнул он.

Американский лидер подчеркнул, что США – важнейшая нация, и что они сплачивают союзников и партнеров в противостоянии агрессорам и достижении прогресса на пути к светлому, мирному будущему. Он добавил, что мир ожидает от американцев решение проблем современности. И что это обязанность лидера и что США будут лидером.

Потому что если мы отойдем от сегодняшних вызовов, риск конфликтов может распространиться, а затраты на их разрешение будут только расти. Мы не позволим этому произойти,

– подчеркнул Байден.

Президент США добавил, что американцы не могут стоять в стороне, "когда ненависть поднимает голову". Он отметил, что в момент такого количества насилия и страданий – в Украине, Израиле, Газе и многих других местах – трудно представить, что возможно нечто другое.

Впрочем, он подчеркнул, что американцы никогда не должны забывать урок, который усваивали снова и снова на протяжении истории страны: "из большой трагедии и потрясений может получиться огромный прогресс, больше надежды, больше свободы, меньше гнева, меньше недовольства, меньше войны".

Мы не должны терять нашу решимость в достижении этих целей, потому что именно сейчас наиболее нужны четкое видение, великие идеи и политическое мужество. Это стратегия, которую моя администрация будет продолжать реализовывать – на Ближнем Востоке, в Европе и во всем мире,

– добавил Байден.

Он подчеркнул, что каждый шаг, который американцы предпримут на пути к будущему, – прогресс, который сделал мир более безопасным, а США – более защищенным.

Этой колонки от Джо Байдена не могло быть. Но он вынужден был достучаться до американцев на фоне "зрады", которую разгоняют западные СМИ, в том числе работающие в США. Вот несколько примеров того, что пишут о войне в Украине и контрнаступлении.

Западные СМИ разгоняют "зраду"