Очень мощный сигнал России: Байден приравнял Путина с ХАМАС

В недавней речи Джо Байден поставил знак "равенства" между ХАМАС и Владимиром Путиным. Соединенные Штаты впервые так остро высказались по поводу связи России с палестинской группировкой.

Таким образом Джо Байден фактически признал и причастность России к событиям в Израиле. Такое мнение в эфире 24 Канала выразил глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук.

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"Это было очевидно"

Ранее в Белом доме очень осторожно комментировать причастность России к подготовке нападения ХАМАС на Израиль, в частности передачи террористам оружия. В Госдепе США занимали такую позицию, что у нас, мол, нет достоверных фактов.

Когда Джо Байден провел такую параллель, то все украинцы сказали, что это очевидно. Но Байден не говорил, что они одинаковы, а что в мире развернулась полноценная борьба авторитарных режимов, террористов, нацеленная на то, чтобы иметь возможность безнаказанно уничтожать демократических соседей.

– подчеркнул Олег Рыбачук.

Подразумевается как раз вторжение России на демократическую Украину и нападение ХАМАС на демократический Израиль. Россия, кроме того, пыталась запугать украинцев, мол, война в Израиле предотвратит мир от вооруженного противостояния в нашей стране.

Однако этого не произошло. В частности, в Соединенных Штатах заявили, что будут поддерживать и Украину, и Израиль в борьбе против террористов.

"Реакция Байдена, мира, саммит Соединенные Штаты – Европейский союз продемонстрировал, что в мире есть западная демократия: Украина, Израиль. И это та часть, которую будут защищать Штаты и ЕС. А есть Россия, Китай, Северная Корея и Иран. Фактически произошло создание двух коалиций", – заметил Рыбачук.

Одна коалиция защищает возможность демократии развиваться. Другое же говорит, что время демократии прошло и хочет безнаказанно использовать силу для достижения своих целей.

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