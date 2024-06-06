"Темные силы войны никогда не исчезают": Байден сравнил Путина с Гитлером

В четверг, 6 июня, отмечают годовщину высадки союзников в Нормандии. Мировые лидеры собрались по этому случаю во Франции, Джо Байден в своем выступлении упомянул о Путине.

Владимир Зеленский также посетил Францию. СМИ предполагают, что Макрон может объявить об отправке иностранных инструкторов в Украину во время приезда Зеленского.

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Что Байден сказал о Путине

Изоляционизм не был ответом 80 лет назад, и он не является ответом сегодня. Мы знаем, что темные силы, против которых эти герои (союзные войска – 24 Канал) боролись 80 лет назад, никогда не исчезают. Борьба между диктатурой и свободой бесконечна. Здесь, в Европе, мы видим один яркий пример. Украина была захвачена тираном, который стремится к доминированию,

– сказал он.

Джо Байден подчеркнул: немыслимо, чтобы Запад поклонился диктатору. Это бы означало, что страны забыли о том, что произошло "на священных пляжах" Нормандии. Поэтому западные политики не могут допустить ошибку, ведь за ними внимательно наблюдают автократы. И, таким образом, сравнил Путина с Гитлером.

По словам американского президента, свобода не является бесплатной. Лидер США указал на ветеранов в зале и объяснил: каждый из них знал, что может погибнуть, но они не остановились.

Он назвал НАТО крупнейшим военным союзом в истории мира и помолился за то, чтобы Америка никогда не забывала о важности альянсов.

Почему День высадки в Нормандии важен

В этот день западные союзники СССР фактически открыли второй фронт против нацистской Германии. Хотя они долго тянули с этим решением и во время высадки в Нормандии погибло очень много людей, союзникам удалось переломить ситуацию на фронте. С тех пор Гитлер был вынужден воевать на два фронта и в конце концов проиграл.

В историю этот день также вошел как D-Day – именно так его называют на Западе. Интересно, что это военный термин, которым обычно обозначают начало операции (в СССР аналогом был термин "Время Ч"). Но высадка в Нормандии стала настолько знаковой, что D-Day ассоциируется прежде всего с ней.

Сегодня эта дата очень символичная. Европа вспоминает, как побеждала Гитлера, и проводит параллели с тем, как сейчас помогает Украине в ее борьбе.

Несколько лет назад 24 Канал посвятил программу этой самой масштабной в истории атаке с моря. Как мужественные европейские солдаты совершили рискованную высадку – смотрите по по ссылке.