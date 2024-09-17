Байден и Трамп "сердечно" поговорили по телефону после вероятного покушения

В понедельник, 16 сентября, состоялся телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и кандидатом в президенты Дональдом Трампом. Состоялся он на фоне вероятного покушения на республиканца.

По словам Трампа, звонок был "очень хорошим". Об этом сообщает издание The Hill.

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Каким был телефонный разговор Трампа и Байдена

Байден и Трамп имели телефонный разговор в понедельник, 16 сентября, после вероятного покушения на республиканца.

У нас был очень хороший звонок. Речь шла об охране секретных служб,

– рассказал Трамп.

В Белом доме этот звонок назвали "сердечным" и отметили, что Байден "выразил свое облегчение, что Трамп в безопасности".

Ранее Байден выражал облегчение тем, что с Трампом ничего не случилось. Также он заявил, что Секретной службе "требуется дополнительно помощь".

"Я думаю, что Конгресс должен отреагировать на их потребности, если им действительно нужно больше служащих. Так что, вот о чем мы будем говорить", – заявил Байден журналистам.

Напомним, что по словам Трампа, вероятное покушение стало следствием риторики Харрис и Трампа. В качестве доказательства он вспомнил их слова о том, что республиканец является угрозой для демократии.