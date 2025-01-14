Каким Байден войдет в историю: политолог оценил его президентский срок

Уже 20 января состоится инаугурация нового президента США Дональда Трампа. Накануне действующий американский лидер Джозеф Байден выступил с прощальной речью, в которой подытожил годы на посту.

Для того, чтобы запечатлеть свое имя в истории Байдену нужно было пригласить Украину в НАТО. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Игорь Чаленко, добавив, что тогда он бы запомнился навсегда не только украинцам, но и американцам.

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Каким было правление Байдена

Во время финальной речи американский президент очень утвердительно заявлял, что он уже победил Владимира Путина и все происходило по наилучшему сценарию. Конечно, Украине есть за что благодарить Соединенные Штаты, в частности за 177 миллиардов долларов помощи. Хотя Владимир Зеленский заявлял, что половина этих средств так и не дошла.

Но с другой стороны, "политика красных линий" перевела войну на этап истощения, что стало большой ошибкой. Очевидно, что США заняли позицию сдерживания, а не нанесения России окончательного поражения.

В последнем квартале 2022 года было понятно, что Россия может проиграть. Но ей дали время на создание "линии Суровикина", на окапывание, изучение новых образцов вооружения и обновление собственной тактики,

– подчеркнул Игорь Чаленко.

То есть Байден фактически дал временные возможности для Путина, чтобы он спас Россию от разгрома в Украине.

США верили в ядерный блеф

Россия с первых дней войны пыталась запугать Украину ядерным оружием, что, очевидно, было блефом. Еще в январе 2022 года Путин поддержал заявление о невозможности применения ядерного оружия. Оно оставалось инструментом сдерживания, но отнюдь не атаки.

Я не хочу однозначно трактовать 4 года Байдена у власти, он все-таки президент США, а не Украины. Были хорошие страницы, были плохие, но то, что мы не использовали все шансы, чтобы как можно быстрее остановить войну победой демократии – это очевидно,

– подчеркнул политолог.

Тема членства в НАТО чем-то напоминает российский блеф по ядерному оружию, ведь со времени создания организации еще в 1949 году, она имела непосредственную границу с Советским Союзом. Она проходила через Норвегию.

Байден ошибался

Относительно членства в НАТО, то, по мнению политолога, это была серьезная ошибка администрации Байдена. Вероятно, эту тему хотели использовать как элемент для будущих переговоров, чтобы найти условный компромисс. Конечно, Украина с 2014 года прошла большой путь, который трудно переоценить. Украинская армия однозначно только усилила бы Альянс.

После завершения холодной войны присоединились страны Балтии, а уже во времени полномасштабной – Финляндия. Поэтому общие границы между НАТО и Россией были все время существования Альянса,

– добавил политолог.

Все тезисы, что Украина якобы должна быть буферной зоной и не может стать членом НАТО – это лишь очередные угрозы России, тот же блеф, что с ядерным оружием.

Заметим, в прощальной речи Байден сказал, что его администрация заложила основы, которые позволят обеспечить светлое будущее для украинского народа. Также он отметил эффективность санкций, ослабление России и вывод американских войск из Афганистана.