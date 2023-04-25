Байден идет на второй срок: президент США объяснил, для чего это ему нужно

Президент США Джозеф Байден 25 апреля официально заявил, что будет баллотироваться на второй срок. Выборы пройдут в следующем году.

Байден обнародовал в своем твиттере соответствующее видео. Он отметил, что личная свобода является фундаментальной для того, кем являются американцы – нет ничего более важного и сакрального.

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Байден идет на второй срок

Президент США заявил, что задачей его первой каденции была борьба за демократию.

Это не должно быть проблемой красных или синих (республиканцев или демократов – 24 Канал). Защищать наши права. Убедиться, что к каждому в этой стране относятся одинаково. Что у каждого есть на это справедливый шанс,

– заметил Байден.

Однако, по его словам, по всей стране экстремисты MAGA (Make America Great Again – предвыборный лозунг Дональда Трампа) строятся для борьбы с этими базовыми свободами. В частности, они:

урезают социальное страхование, за которое американцы платили всю жизнь,

сокращают налоги для очень богатых,

диктуют, какие решения о своем здоровье имеют право принимать женщины,

запрещают книги,

рассказывают людям, кого они могут любить,

делают для американцев более сложной возможность проголосовать.

"Когда я баллотировался в президенты 4 года назад, мы боролись за душу Америки. И мы до сих пор продолжаем это делать. Вопрос, с которым мы столкнулись – это будем ли мы иметь больше или меньше свободы в последующие годы. Больше прав или меньше. Я знаю, какого ответа я хочу, и думаю, что вы тоже. Сейчас не время быть удовлетворенными", – подчеркнул американский лидер.

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Президент США заявил, что баллотируется, чтобы быть переизбранным. Он ведь знает:

Америку,

что американцы – хорошие и порядочные люди,

что США до сих пор являются страной, верящей в честность, уважение и достойное обращение друг с другом.

"Что мы – нация, которая не предоставляет тихой гавани для ненависти. Мы верим, что все равны. Что каждый должен получить справедливый шанс на успех в этой стране", – добавил Байден.

По его словам, каждое поколение американцев сталкивалось с моментом, когда им пришлось защищать демократию и бороться за личную свободу, право голосовать и другие гражданские права.

"И это наш момент. Нас, народ, не заставят замолчать. Поэтому, если вы со мной, переходите на сайт joebiden.com. Давайте завершим эту работу. Я знаю, что мы можем, потому что это Соединенные Штаты Америки. И нет ничего, просто ничего, чего бы мы не могли сделать, если мы делаем это вместе. Давайте завершим эту работу!" – подытожил президент США.

Известно, что сейчас Байдену 80 лет – он старейший президент в истории США. Если его изберут снова на эту должность, то в конце второй каденции Байдену будет 86.