Путин думал, что Украина слаба, а Запад разделен, – Байден указал на главную ошибку диктатора

В понедельник, 20 февраля, в Киев прибыл президент Джо Байден. Он заверил, что Запад продолжит поддерживать Украину.

Во время своего выступления в Киеве Джо Байден подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин не учел все детали, когда начал наступление на Украину.

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Запад продолжит поддерживать Украину

По мнению Байдена, Путин считал, что Украина слаба, а Запад разделен.

Когда Путин начал вторжение почти год назад, он считал, что Украина слаба, а Запад разделен. Он думал, что сможет нас пережить. Но он глубоко ошибался, –

подчеркнул американский лидер.

Президент США считает, что сейчас Владимир Путин так не думает.

"Он просто явно ошибался. Год спустя доказательства этого находятся здесь, в этой комнате. Мы стоим здесь вместе", – добавил Байден.

Визит Байдена в Киев: главное

В Офисе президента сообщили, что визит Байдена в Украину – стратегический. Глава ОП Андрей Ермак подчеркнул, что в Киеве решается немало вопросов и будут ускорены те, которые подвисли.

Байден во время визита в Киев анонсировал новый пакет военной помощи США и дополнительные санкции против России за агрессию. Байден анонсировал поставку критически необходимого вооружения, включая артиллерийские боеприпасы, системы для поражения бронетехники и радиолокационные системы.

Владимир Зеленский и Джо Байден почтили павших защитников Украины. Это произошло в Киеве у мемориала памяти погибших в войне с Россией украинских героев.

Президент США Джо Байден покинул Киев после прибытия с неанонсированным визитом. Информацию о том, что Байден покинул Киев, сообщила американская журналистка Кейтлен Коллинз около 14:00.

Президенты США и Украины провели общий брифинг по итогам встречи тет-а-тет и в расширенном формате. Что сказали лидеры обоих государств – читайте по ссылке.