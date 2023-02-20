Байден в Киеве: все, что известно о визите президента США в Украину

Джо Байден 20 февраля впервые приехал в Украину в статусе президента США. Американский лидер встретился с Владимиром Зеленским и прогулялся по Киеву.

Джо Байден прибыл в Киев с неанонсированным визитом, посвященным годовщине полномасштабного вторжения России. 24 Канал собрал все самое важное об историческом визит Байдена в Киев.

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12:26 Байден объявил о выделении полумиллиарда долларов дополнительной помощи Украине. Зеленский сказал, что они с Байденом говорили о "дальнобойном оружии и оружии, которое все еще может быть поставлено в Украину, даже если оно не поставлялось раньше".

12:22 Байден в ходе визита в Киев анонсировал новый пакет военной помощи от США и дополнительные санкции против России за агрессию. Байден анонсировал поставку критически необходимого вооружения, включая артиллерийские боеприпасы, системы для поражения бронетехники и радиолокационные системы.

12:14 Глава ОП Андрей Ермак сообщил, что визит Байдена в Украину – стратегический. По его словам, в Киеве решаются немало вопросов и будут ускорены подвисшие.

12:13 В России началась истерика из-за исторического визита Байдена в Украину. Россияне призывают бомбить Киев.

12:04 Владимир Зеленский официально поздравил Байдена с визитом в Украину. Байден встретился с Зеленским, а также первой леди Еленой Зеленской в президентском дворце в Киеве. "Джо Байден, поздравляю в Киеве! Ваш визит – это очень важное проявление поддержки для всех украинцев", – написал Зеленский.

11:40 На территории Украины объявили масштабную воздушную тревогу, когда Байден приехал в Киев. Воздушная тревога застала Байдена и Зеленского у Стены памяти погибших в Украине.

11:39 Журналист Bild Юлиан Репке сообщил о визите Байдена в Киев, но подчеркнул, что это только его предположение. Также о поездке лидера США в Украину написал Марк Фейгин.