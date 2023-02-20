Услышав воздушную тревогу, Байден понял, для чего нам истребители – ОПУ

Во время визита президента США Джо Байдена в Киев 20 февраля 2023 года была объявлена воздушная тревога. В этот момент Джо Байден вместе с Владимиром Зеленским принимал участие в церемонии чествования павших Героев Небесной Сотни, а ему доложили причину тревоги.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, несмотря на предупреждение России о том, что в Киеве будет президент США, там все равно решили проявить свою сущность и подняли в небо ракетоносители.

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Концепция закрытого неба снова актуальна

В начале полномасштабного вторжения, когда Россия неожиданно начала терроризировать Украину ракетными ударами, руководство Украины просило НАТО закрыть небо над Украиной, чтобы сделать невозможным ракетные атаки.

Тогда Украина отказалась, объяснив это угрозой эскалации, но через год после полномасштабного вторжения Украина уже сможет сама закрыть свое небо, если получит западные самолеты.

Сегодня концепция закрытого неба общеприемлема, все соглашаются, что это нужно. Вот в рамках этой концепции Украине нужно, чтобы действительно это было закрытое небо, а не часть закрытого неба, за счет систем ПВО,

– сказал Подоляк.

Он добавил, что Украине нужны истребительные самолеты с комплексом перехвата для того, чтобы активно работать с гиперзвуковыми и баллистическими ракетами, которые атакуют украинские города.

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"Мне кажется, что президент США четко понял, почему это важно, когда услышал эту сирену и ему доложили, что это поднялись в небо самолеты с гиперзвуком", – сказал Михаил Подоляк.

Байден проявил смелость

Михаил Подоляк отметил, что Джо Байден проявил свою смелость, решив приехать в Киев. По мнению советника главы Офиса президента, воздушная тревога во время визита Байдена – это демонстрация психического состояния некоторых людей в России.

Он рассказал, что тревога была вызвана поднятием в небо Беларуси ракетоносителей гиперзвуковых ракет "Кинжал". По мнению Подоляка, гости этот жест хорошо запомнили.

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