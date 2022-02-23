Байден встретился с Кулебой: Белый дом и МИД рассказали подробности встречи
Источник:МИД Украины
В Белом доме 22 февраля прошла встреча президента США Джо Байдена и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Говорили об эскалации ситуации в Европе, созданной Россией.
Украинский министр поблагодарил Штаты за политическую, макрофинансовую и военную помощь Украине. А Байден подтвердил готовность дальнейших решительных шагов в случае продолжения агрессивных действий Кремля.
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Байден принял Кулебу в Белом доме: о чем говорили
Джозеф Байден 22 февраля принял в Белом доме министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. Как отметили на сайте МИД, речь шла о развитии контактов между президентами Украины и США.
Встреча состоялась, к слову, прямо перед брифингом Байдена, где он объявил о новых санкциях США против России.
Джо Байден в разговоре с Дмитрием Кулебой:
- Подтвердил твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
- И сообщил о решении США ввести санкции против России за ее признание "независимости" формирований боевиков.
Кулеба же поблагодарил США за политическую, макрофинансовую и военную помощь Украине и за значительную роль Байдена в мобилизации глобальной коалиции в защиту Украины.
Напомним, в этот же день, 22 февраля, встречу и совместную пресс-конференцию провели Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен. Среди прочего украинский министр иностранных дел заявил следующее:
- "У нас есть план А и план Б": сначала дипломатия, но при необходимости – бой за каждый клочок украинской земли.
- Украина и мир никогда не признают псевдореспублики, ведь это лишь временно оккупированные Россией территории.
- Экономические санкции вполне могут остановить Россию и лишить Путина желание дальнейшего вторжения в Украину.
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