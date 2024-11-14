Байден на встрече с Си Цзиньпинем будет говорить о войне в Украине и участии военных КНДР

Президент США Джо Байден и президент Китая Си Цзиньпин встретятся 16 ноября на полях саммита АТЭС в Перу. Лидеры планируют обсудить войну против Украины, а также поддержку, которую оказывает Китай России.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Voice of America.

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Встреча Байдена и Си Цзиньпина

Так, Джо Байден и Си Цзиньпин обсудят вопросы сотрудничества США и Китая, восстановление контактов между военными, борьбу с глобальным кризисом фентанила, риски искусственного интеллекта.

Байден также планирует выразить “глубокую обеспокоенность” поддержкой Пекином российской войны против Украины и развертыванием северокорейских войск для помощи России. По словам чиновника Белого дома, президент США повторит свою “давнюю обеспокоенность” по поводу “несправедливой торговой политики и нерыночной экономической практики” Китая, которые вредят американским работникам.

Также Байден поднимет вопрос причастности Китая к кибератакам, направленных на критически важные объекты гражданской инфраструктуры США. Он также выразит обеспокоенность эскалацией военной активности Пекина в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море. Кроме того, президент намерен подчеркнуть важность соблюдения прав человека.