Байден превентивно помиловал ряд американский чиновников, которым грозит преследование Трампа

Действующий президент США Джо Байден выдал превентивное помилование для ряда должностных лиц, которые могут стать объектами преследования со стороны его преемника Дональда Трампа.

Помилование коснулось крупнейших критиков новоизбранного президента. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Кого коснулись превентивные помилования Байдена

В список помилованных вошли бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, который назвал Трампа "фашистом", бывший директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, а также члены Конгресса, которые работали в комитете по расследованию событий 6 января 2021 года во время штурма Капитолия.

Среди других помилованных - Лиз Чейни, одна из самых известных критиков Трампа и бывшая член Палаты представителей.

Это исключительные обстоятельства, и я не могу с чистой совестью ничего не делать. Безосновательные и политически мотивированные расследования наносят ущерб жизни, безопасности и финансовому состоянию лиц, против которых они проводятся, и их семей,

– отметил Байден в своем заявлении.

Помилование, как подчеркнул Байден, не следует рассматривать как признание вины.

"Эти помилования не должны восприниматься как признание того, что любое лицо совершило какое-либо правонарушение, а также не должны толковаться как признание вины за любое правонарушение. Наш народ в долгу перед этими государственными служащими за их неутомимую преданность нашей стране", - подчеркнул президент.

Эти лица ранее подвергались резкой критике со стороны Трампа и его сторонников, что и стало одной из причин такого шага Байдена.