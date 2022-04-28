Байден выступает с заявлением о поддержке Украины: онлайн-трансляция

Джо Байден 28 апреля, выступает с заявлением о поддержке Украины. Президент США заявил, что его страна помогает Украине защититься в войне. Россию необходимо привлечь к ответственности.

Главное из обращения президента США

Байден заявил, что ответ Запада против российской агрессии мобилизуют. Миф о том что Россия может действовать дальше, уже разрушили.

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Запрос о дополнительной помощи

Президент США подчеркнул, что мир видит военные преступления России в Украине. Страну-оккупанта необходимо привлечь к ответственности.

Байден заявил, что направляет в Конгресс запрос о дополнительной помощи для Украины. Это необходимо, чтобы не допустить перерывов в поставках оружия. В частности, речь идет о еще большем количестве артиллерийских систем.

Кроме того, Байден отметил необходимость оказывать гуманитарную помощь. В частности, еду, медикаменты и тому подобное.

Путинская агрессия провоцирует продовольственный кризис

Президент США отметил, что война России с Украиной грозит дефицитом продуктов по всему миру.

Байден заявил, что Украина была чрезвычайно крупным мировым поставщиком. Между тем сейчас Владимир Путин блокирует поставки продуктов. Глава Кремля пытается обвинить во всем санкции. В то же время Байден подчеркнул, что именно путинская агрессия провоцирует продовольственный кризис.

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