Буду находиться в изоляции, – Байден о положительном тесте на COVID-19

Президент США Джо Байден в разгар предвыборной кампании инфицировался коронавирусом. Глава Соединенных Штатов подтвердил, что получил положительный результат теста на COVID-19.

Американский президент прокомментировал свое состояние. Также, он изолируется пока не выздоровеет.

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Байден подтвердил, что заболел COVID-19

По словам Байден, он хорошо себя чувствует. Также он отметил, что во время самоизоляции планирует продолжить работать.

Сегодня днем я получил положительный результат теста на COVID-19, но чувствую себя хорошо и благодарю всех за добрые пожелания. Я буду находиться в изоляции, пока не выздоровею, и в это время я буду продолжать работать, чтобы выполнить работу для американского народа,

– сообщил он.

Ранее сообщалось, что лидер Соединенных Штатов получил положительный результат теста на коронавирус после своего первого мероприятия в Лас-Вегасе, где позже должен был выступить на ежегодной конференции UnidosUS. Именно в Лас-Вегасе Байден почувствовал первые симптомы болезни.

Персональный врач Байдена сообщил, что тот получил свою первую дозу противовирусного препарата Paxlovid и теперь самоизолируется в своем доме в Рехобот-Бич в штате Делавэр.