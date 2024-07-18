Американський президент прокоментував свій стан. Так, відомо, що він ізолюється, поки не одужає.

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Байден підтвердив, що захворів на COVID-19

За словами Байден, він добре почувається. Також він зазначив, що під час самоізоляції планує продовжити працювати.

Сьогодні вдень я отримав позитивний результат тесту на COVID-19, але почуваюся добре і дякую всім за добрі побажання. Я буду перебувати в ізоляції, поки не одужаю, і в цей час я продовжуватиму працювати, щоб виконати роботу для американського народу,

– повідомив він.

Раніше повідомлялося, що лідер Сполучених Штатів отримав позитивний результат тесту на коронавірус після свого першого заходу в Лас-Вегасі, де пізніше мав виступити на щорічній конференції UnidosUS. Саме в Лас-Вегасі Байден відчув перші симптоми хвороби.

Персональний лікар Байдена повідомив, що той отримав свою першу дозу противірусного препарату Paxlovid і тепер самоізолюється у своєму будинку в Рехобот-Біч у штаті Делавер.