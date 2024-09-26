"Трамп – неудачник": Байден сделал новое заявление об избирательной гонке

В конце июля Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки и поддержал кандидатуру Камалы Харрис. Его решению предшествовали провальные дебаты с Трампом и давление со стороны демократов.

Джо Байден стал первым действующим президентом, который появился в прямом эфире на "The View". Он сказал, что смирился со своим решением больше не баллотироваться.

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Байден о кандидатах в его преемники

Американский президент уверен, что если бы он не вышел бы из избирательной гонки, то победил бы Трампа, потому что тот – "неудачник". Байден отметил, что его бывший оппонент не имеет больших социальных ценностей. По мнению политика, тот также "не понимает ценности партнеров, альянсов и объединения мира".

Кроме того Байден высказался о вице-президенте Камале Харрис. "Она чертовски умная, номер один", – сказал президент. Он добавил, что Харрис "жесткая и честная".

"То, что мне нравится в ней – и одно, что нас объединяет – это то, что мы имеем оптимистичный взгляд на будущее", – заявил глава США.

"Все равно побил бы этого парня"

Байден пытался положительно оценить свое решение уйти в отставку. Он сказал, что вступил в должность, рассчитывая быть "переходным президентом", но решил остаться, потому что ему якобы удалось "достичь успеха в выполнении дел, которые, как люди думали, мы не можем выполнить". Поэтому ему, мол, понадобилось больше времени, "чем обычно".

Отдельно политик признался, что "никогда полностью не верил утверждениям о том, что якобы демократы не желали, чтобы он баллотировался от партии". Опросы всегда показывали, что Байден имеет реальные шансы победить Трампа.

К слову, эксперт объяснил, почему Трамп и Джонсон набросились на Зеленского после его визита в Пенсильванию.