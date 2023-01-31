СМИ предполагают, что Байден мог не расслышать вопрос о F-16 для Украины

Президент США Джо Байден исключил возможность поставки Украине истребителей F-16. СМИ распространили его заявление, но предполагают, что глава Белого Дома просто мог не расслышать вопрос.

Так, журналистка "Голоса Америки" Юлия Ярмоленко спросила Байдена, предоставят ли Украине истребители F-16. Американский лидер ответил "нет".

К теме Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16, – AFP

Байден мог не услышать

Однако потом появилось видео этого момента. На кадрах видно, что Байден выходил из вертолета, на несколько минут подошел к прессе и особо не уточнял свой ответ.

Вокруг был шум журналистов, поэтому политик действительно мог просто не расслышать вопрос.

Ответ Байдена об истребителях: видео

США не исключали поставки истребителей

Тем более раньше в Белом доме отмечали, что не исключают никаких поставок вооружений для Украины, в том числе и F-16. Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Джон Файнер заявлял, что США "очень осторожно" будут обсуждать идею поставки истребителей с Киевом и его союзниками.

Издание Politico писало, что в Пентагоне уже обсуждают вопросы отправки в Украину истребителей F-16 Однако окончательное решение еще не принято, хотя неназванные источники поговаривали, что США не должны быть против.