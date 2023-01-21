Байден заявил, что Украина получит все необходимое для противостояния России
21 января 2023, 09:07Читати новину українською
Источник:CNN
Президент США Джо Байден заявил, что Украина получит все необходимое оружие, чтобы защититься от российских агрессоров.
Президент США поддержал намерения Польши поставлять танки немецкого производства в Украину.
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"Украина получит всю необходимую помощь", – отметил американский президент.Важно! Президент Польши Анджей Дуда 11 января приехал с визитом во Львов. Он сообщил о поставках роты танков Leopard – 14 единиц. Спикер правительства Польши Петр Мюллер рассказал, что такое решение должно "заставить другие страны сделать то же самое".
Главное о состоянии танков Leopard Украине
- Пока Германия продолжает тормозить процесс передачи Украине танков Leopard, уже 5 стран заявили, что готовы передать нашему государству эти танки.
- Однако они пока ждут окончательного решения вопросов с Берлином.
- В то же время, немецкий производитель оружия заявил, что в любом случае не сможет предоставить танки Leopard Украине раньше 2024 года.
- Во время нового "Рамштайна" Украина предложила создать так называемую "танковую коалицию".
- Украине в первую очередь нужно больше танков Leopard 2. Они находятся на вооружении Греции, Дании, Испании, Канады, Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Португалии, Турции, Финляндии и Швеции.
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