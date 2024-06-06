Байден ответил, получила ли Украина добро на удары американским оружием по Москве и Кремлю

Президент США Джо Байден подтвердил, что Украина получила разрешение на использование американского оружия для ударов ВСУ по территории России. В то же время он категоричен относительно применения американского оружия для ударов непосредственно по Москве или Кремлю.

В частности, у Байдена спросили, использовалось ли уже оружие американского производства в России после того, как он подписал разрешение на его использование, ограничив применение его районами вблизи Харьковской области.

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Американский лидер не ответил прямо, но дал понять, что удары не будут разрешены для нацеливания на столицу России или резиденцию правительства.

"Мы не санкционируем удары на 200 миль вглубь России, мы не санкционируем удары по Москве, по Кремлю", – подчеркнул Байден.

Позиция США неизменна

В Пентагоне заявили, что США не изменили свою позицию относительно возможности Украины бить американским оружием по территории России.

"Да, мы не изменили свою позицию. Считаем, что оборудование, возможности, которые предоставляем мы Украине, которые предоставляют и другие страны, должны быть использованы для того, чтобы вернуть украинскую суверенную территорию", – заявила пресс-секретарь Минобороны США Сабрина Сингх.

Сингх также заявила, что США сделали просьбы по этому поводу "достаточно публичными", а министр обороны США Ллойд Остин в своих разговорах с украинским коллегой Рустемом Умеровым обсуждает, как лучше всего можно использовать эти возможности. Подчеркивая, что в США считают, что "это должно быть именно на украинской территории".

Что известно о разрешении бить по России