Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян, отметив, что Байдену, вероятно, не слишком выгодно ехать на Саммит мира.

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Почему Байден не едет на Саммит мира

Как рассказал Саакян, уже звучали мысли, что Байден не собирается ехать на Саммит мира, ведь никакой победы оттуда не привезет. А уже через несколько месяцев у него начнутся выборы. Вряд ли это так.

Вероятно, Соединенные Штаты не слишком заинтересованы в том, чтобы слишком поднимать статус Саммита мира. Главная задача сейчас – обеспечить количественное присутствие стран. В том числе и с помощью Глобального Юга.

Штаты – лишь один из партнеров, которые в этом помогают. И среди западных стран были более решительные партнеры в контексте организации Саммита мира.

На этом фоне участие Байдена при отсутствии других создавало бы впечатление, что это некий американоцентричный формат. А этого не хотели допускать. Ни США этого не надо, ни Украине. Хотя, если бы был Байден, то это подняло бы статус. И позволило бы говорить о других лидерах. Но дошли до такого сценария. Пусть менее статусному присутствию, но более диверсифицированному, чтобы минимизировать усилия России по срыву приезда стран Глобального Юга,

– отметил Саакян.

Саммит мира: кратко