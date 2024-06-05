Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян, зауваживши, що Байдену, ймовірно, не надто вигідно їхати на Саміт миру.

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Чому Байден не їде на Саміт миру

Як розповів Саакян, вже лунали думки, що Байден не збирається їхати на Саміт миру, адже жодної перемоги звідти не привезе. А вже через кілька місяців у нього почнуться вибори. Навряд чи це так.

Ймовірно, Сполучені Штати не надто зацікавлені в тому, аби занадто піднімати статус Саміту миру. Головне завдання зараз – забезпечити кількісну присутність країн. Зокрема й за допомогою Глобального Півдня.

Штати – лише один з партнерів, які в цьому допомагають. І серед західних країн були більш рішучі партнери в контексті організації Саміту миру.

На цьому тлі участь Байдена за відсутності інших створювало б враження, що це такий собі американоцентричний формат. А цього не хотіли допускати. Ні США цього не треба, ні Україні. Хоча, якби був Байден, то це підняло б статус. І дозволило б говорити про інших лідерів. Але дійшли до такого сценарію. Нехай менш статусної присутності, але більш диверсифікованої, щоб мінімізувати зусилля Росії по зриву приїзду країн Глобального Півдня,

– зауважив Саакян.

Саміт миру: коротко