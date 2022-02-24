Молимся за украинцев, – Байден заявил о неоправданной атаке России на Украину
Источник:Белый дом
Президент США Джо Байден заявил, что народ Украины подвергся неспровоцированной и неоправданной атаке российских сил. Соответствующее обращение опубликовано на официальном сайте Белого дома.
В заявлении говорится, что молитвы всего мира сейчас с народом Украины. Народом, который "подвергается неспровоцированному и неоправданному нападению российских военных".
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"Владимир Путин выбрал войну, которая приведет к катастрофическим потерям и человеческим страданиям", – заявил Джо Байден.
Только Россия ответственна за гибель и разрушения, которые нанесет эта атака. И США, и их союзники и партнеры будут отвечать в единстве и решимости. Мир привлечет Россию к ответственности!
– заверил президент США.
Также Байден пообещал наблюдать за ситуацией, а утром – встретиться с коллегами из G7.
После этого политик планирует обратиться к американскому народу, чтобы объявить о дальнейших последствиях, которые будут ждать Россию от Штатов и союзников "за этот ненужный акт агрессии против Украины и глобального мира и безопасности".
Сегодня вечером мы с Джилл молимся за храбрый и гордый народ Украины,
– заключил Байден.
- Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент.
- Мы – под надежной защитой наших военных.
- А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.
- Даже если Кремль осмелится пойти в наступление – он почувствует достойный отпор.