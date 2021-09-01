Байден заверил, что США поддерживают стремление Украины к НАТО

Поддержка США евроатлантического стремления Украины остается непоколебимой. Такую же твердую позицию Штаты имеют и в вопросе территориальной целостности нашей страны.

Такое заявление Джо Байден сделал во время встречи с Владимиром Зеленским в США 1 сентября.

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Байден подчеркнул, что США остаются приверженными суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии.

И наша поддержка евроатлантического стремления Украины остается непоколебимой. Мы обсудим, как мы можем поддерживать Украину в достижении демократических реформ и ее интеграции в Европу,

– заявил американский лидер.

Отметим, что глава представительства НАТО в Украине Александр Винников заявил, что в уставе Альянса нет нормы, которая бы не позволяла стране получить членство во время войны на ее территории. То есть, у Украины есть все шансы стать членом НАТО, несмотря на российскую агрессию.

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