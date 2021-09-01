Байден и Зеленский не будут проводить совместную пресс-конференцию после встречи

Президенты Владимир Зеленский и Джо Байден не будут проводить совместную прескониеренцию по итогам встречи. Глава Белого дома сразу пойдет на еженедельный экономический брифинг вместе с вице-президентом.

Политики встретятся в Овальном кабинете Белого дома в 14:00 по Вашингтону. Об этом свидетельствует расписание Байдена.

Кстати До конца своей каденции Байден посетит Украину, – Кулеба

Что надо знать о встрече Байдена и Зеленского

Встречу Зеленского и Байдена 2 раза переносили. Сначала она должна была состояться 30 августа, затем – на день позже.

Президенты планируют встретиться в формате один на один. Есть 3 темы разговора: российская агрессия, энергетическая безопасность и программа реформ.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что украинский президент повез в США список пленных. Экс-посол Украины в США Валерий Чалый считает, что, вероятно, Зеленский вернется с США с поддержкой для Украины.

Что еще будет делать Зеленский в США

Кроме встречи с Байденом, Зеленский имеет и другие планы в Штатах. Например, он уже посетил NASA, министерство энергетики и Всемирный банк.

К слову, президент встретился с главой Всемирного банка Дэвидом Малпассом. Чиновники обсудили земельную реформу в Украине, ирригацию, развитие агросектора.