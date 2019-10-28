Байден прокомментировал работу своего сына в украинской компании Burisma

Бывший вице-президент США Джо Байден рассказал, что не влиял на решение своего сына Хантера работать в украинской газовой компании "Burisma".

Байден отметил, что его сын не сделал ничего неправильного во время работы в совете директоров компании "Burisma", пишет The New York Times со ссылкой на интервью американского чиновника.

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По словам Байдена, Хантер – "взрослый человек", который не сделал ни одного неправильного действия. Это доказало расследование дела "Burisma".

Главный соперник Трампа на предстоящих президенских выборах также добавил, что никогда не обсуждал со своими детьми рабочие вопросы.

В то же время Байден подчеркнул, что в случае избрания его президентом США, его дети никогда не будут собираться в Белом доме на заседаниях кабинета. К слову, действующий лидер США Дональд Трамп часто привлекает свою семью к политическим делам.

В чем обвиняют Байдена и почему возник скандал в США?

С 2014 года Хантер Байден был в руководстве скандальной компании "Burisma" Николая Злочевского. Он – сын Джо Байдена – главного конкурента лидера США Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах.



"Дело Байдена" уже спровоцировало политический кризис в США, а президента Дональда Трампа обвиняют в давлении на украинскую власть.



В июле во время телефонного разговора Трамп якобы пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании "Burisma". Из-за телефонного скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа. 25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом. Она показывает, что Дональд Трамп все же говорил Владимиру Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Джо Байдена.

Подробно о деле Burisma (что известно об украинской компании, вызвавшей скандал в США) – читайте в материале 24 канала.