Байден прокоментував роботу свого сина в українській компанії Burisma

Колишній віцепрезидент США Джо Байден розповів, що не впливав на рішення свого сина Гантера працювати в українській газовій компанії "Burisma".

Байден відзначив, що його син не зробив нічого неправильного під час роботи у раді директорів компанії "Burisma", пише The New York Times з посиланням на інтерв'ю американського чиновника.

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За словами Байдена, Гантер – "дорослий чоловік", який не зробив жодної неправильної дії. Це довело розслідування справи "Burisma".

Головний суперник Трампа на майбутніх президенських виборах також додав, що ніколи не обговорював з своїми дітьми робочі питання.

Водночас, Байден наголосив, що у разі обрання його президентом США, його діти ніколи не будуть збиратися в Білому домі на засіданнях кабінету. До слова, чинний лідер США Дональд Трамп часто долучає свою сім'ю до політичних справ.

У чому звинувачують Байдена і чому виник скандал у США?З 2014 року Гантер Байден був у керівництві скандальної компанії "Burisma" Миколи Злочевського. Він – син Джо Байдена – головного конкурента лідера США Дональда Трампа на майбутніх президентських виборах.



"Справа Байдена" вже спровокувала політичну кризу у США, а президента Дональда Трампа звинувачують у тиску на українську владу.



У липні під час телефонної розмови Трамп нібито пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії "Burisma". Через телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа. 25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом. Вона засвідчує, що Дональд Трамп таки говорив Володимиру Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Джо Байдена.

Детально про справу Burisma (що відомо про українську компанію, яка спричинила скандал у США) – читайте у матеріалі 24 каналу.