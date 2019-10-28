15:11
28 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ ДИФТЕРІЯ В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Видовища для прихожан. Лукашенко сходить з розуму
      Вєсті Кремля
      19:14, 26 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Чому Луценко поїхав до Лондона. Як Азаров готується до Геловіну
      Вєсті.UA
      17:55, 26 жовтня
      "Корупційне кубло": що відбувається на держпідприємстві з радіоактивних речовин "Ізотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ ДИФТЕРІЯ В УКРАЇНІ

      Байден прокоментував роботу свого сина в українській компанії Burisma

      263 Читать новость на русском
      Байден розповів про роботу свого сина в компанії Burisma
      Байден розповів про роботу свого сина в компанії Burisma / foxnews.com

      Колишній віцепрезидент США Джо Байден розповів, що не впливав на рішення свого сина Гантера працювати в українській газовій компанії "Burisma".

      Байден відзначив, що його син не зробив нічого неправильного під час роботи у раді директорів компанії "Burisma", пише The New York Times з посиланням на інтерв'ю американського чиновника.

      Цікаво: Зеленський: Трамп не вимагав від мене розслідування щодо Байдена в обмін на зустріч

      За словами Байдена, Гантер – "дорослий чоловік", який не зробив жодної неправильної дії. Це довело розслідування справи "Burisma".

      Головний суперник Трампа на майбутніх президенських виборах також додав, що ніколи не обговорював з своїми дітьми робочі питання.

      Водночас, Байден наголосив, що у разі обрання його президентом США, його діти ніколи не будуть збиратися в Білому домі на засіданнях кабінету. До слова, чинний лідер США Дональд Трамп часто долучає свою сім'ю до політичних справ.

      У чому звинувачують Байдена і чому виник скандал у США?З 2014 року Гантер Байден був у керівництві скандальної компанії "Burisma" Миколи Злочевського. Він – син Джо Байдена – головного конкурента лідера США Дональда Трампа на майбутніх президентських виборах.

      "Справа Байдена" вже спровокувала політичну кризу у США, а президента Дональда Трампа звинувачують у тиску на українську владу.

      У липні під час телефонної розмови Трамп нібито пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії "Burisma". Через телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа. 25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом. Вона засвідчує, що Дональд Трамп таки говорив Володимиру Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Джо Байдена.

      Детально про справу Burisma (що відомо про українську компанію, яка спричинила скандал у США) – читайте у матеріалі 24 каналу.

      blog_ava
      У Золоте-4 приїхала озброєна поліція, хочуть виселити "Азов": фото
      сьогодні
      13139
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Новини США Джозеф Байден Дональд Трамп
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як спускають в унітаз наші податки, або Порада міністру економіки, – Гнап
      сьогодні , 15:00 Як спускають в унітаз наші податки, або Порада міністру економіки, – Гнап
      Дмитро Гнап 70
      Перемоги ЦРУ: які розслідування призвели до звільнень та кримінальних справ
      сьогодні , 14:02 Перемоги ЦРУ: які розслідування призвели до звільнень та кримінальних справ
      Тетяна Мартинюк 156
      Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика та лікування
      сьогодні , 12:47 Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика та лікування
      Ірина Полицька 33601
      Владимир Александрович Порошенко, или Жесткое столкновение с реальностью, – Дубинянский
      сьогодні , 11:30 Владимир Александрович Порошенко, или Жесткое столкновение с реальностью, – Дубинянский
      Михайло Дубинянський 2784
      Найсмішніші меми тижня: Horror Верьовки, поліграф так поліграф і пам'ятник Ярославу з AliExpress
      сьогодні , 10:00 Найсмішніші меми тижня: Horror Верьовки, поліграф так поліграф і пам'ятник Ярославу з AliExpress
      Северин Трач 957
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук