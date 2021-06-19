Католические епископы хотят отлучить Байдена от причастия: все из-за абортов

Католические епископы США работают над документом, который может запретить президенту Джо Байдену участвовать в таинстве причастия. Он будет касаться и других политиков, которые поддерживают аборты,

Решение приняли, несмотря на призывы Ватикана к "более осторожному и коллегиальному подходу к спорному вопросу". Этому предшествовали несколько часов дебатов.

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Результат голосования объявили в пятницу, 18 июня, после заседания Конференции католических епископов США. 168 священнослужителей высказались за, а 55 – против. Дальше – дело за комитетом по вопросам доктрины, именно там должны разработать соответствующий документ. Он будет определять, стоит ли отказывать в причастии политикам, которые поддерживают право на аборт.

Епископ Дональд Гаинген из штата Висконсин заявил, что многих верующих "сбивает с толку президент-католик, который продвигает радикальную поддержку абортов в истории".

Рекомендации не будут обязательными

. Байден утверждает, что доступ к абортам должен быть законным. Лично он убежден , что "аборты – это всегда неправильно", но он не готов навязывать такую ​​позицию другим. Что касается абортов на поздних сроках – политик категорически против.

Вероятно, что рекомендации относительно значения причастия в жизни церкви комитет представит уже на ежегодном собрании епископов в ноябре. Чтобы документ окончательно приняли, его должны поддержать две трети всех епископов.

В то же время, как объясняет BBC, даже после принятия документа рекомендации, которые он будет содержать, не будут связаны. Ведь каждый епископ имеет право решать, отлучать прихожанина от причастия или нет.