Наиболее вероятный кандидат: кто может заменить Байдена на выборах в США

В демократической партии продолжаются дискуссии о замене кандидатуры Джо Байдена на президентских выборах 5 ноября 2024 года. В США уже обсуждают фигуры нескольких политиков, однако окончательного решения еще нет.

Политолог Владимир Фесенко рассказал 24 Каналу, что Камала Харрис является одним из претендентов для замены Байдена. Он отметил, что она в публичном пространстве никогда не была очень активной, но ее политический статус мог бы иметь влияние на избирателей.

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Другие кандидаты от демократов

По словам Фесенко, Камала Харрис является вице-президентом США. В демократической партии формально она является вторым лицом после Байдена. Он отметил, что институционально она также готова к работе в Белом доме.

В США существует деликатная тема относительно того, что Камала Харрис – человек с афроамериканскими корнями и женщина. Там такого еще не было, поэтому это, возможно, останавливает некоторых лидеров демократической партии,

– сказал политолог.

Важно, что еще одним претендентом на участие в выборах также женщина – Мишель Обама. Есть предположение, что ее рейтинги могли быть высокими, однако она не хочет участвовать в предвыборной гонке.

В США есть еще несколько губернаторов, которые претендуют на роль потенциального кандидата от демократической партии. Владимир Фесенко отметил, что они не имеют политического веса и почти незаметны медийно.

На мой взгляд, если Байден не пойдет на выборы, то наиболее вероятным кандидатом сейчас является Камала Харрис,

– высказался он.