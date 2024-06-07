Возможно, это даже к лучшему, – политолог об отсутствии Байдена на Саммите мира

Президент США Джо Байден не будет присутствовать на первом Глобальном Саммите мира. Вместо него в Швейцарию приедут вице-президент Камала Харрис и советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Поэтому не надо думать, что Вашингтон проигнорировал саммит, об этом 24 Каналу сказал политолог Олег Лесной. Он добавил, что Соединенные Штаты очень качественно работают прежде всего со странами Глобального юга, чтобы они приняли участие.

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США участвуют на высшем уровне

До саммита Зеленский аж дважды встретится с Байденом. Поговаривают, что это компенсация за отсутствие на Глобальном саммите мира.

Если мы пойдем по логике самого саммита, то он только начинает процесс, который должен закончиться установлением справедливого мира. Это не произойдет на этом саммите, потому что на повестке дня только три вопроса,

– отметил Лесной.

Соединенные Штаты участвуют на высшем уровне, потому что все-таки вице-президент это очень важно. К тому же есть еще одна плоскость, ведь если приезжает президент США, то страны Глобального юга будут пытаться решать какие-то вопросы, а когда приезжает вице-президент, то градус интереса переходит на сам саммит.

Возможно, это даже к лучшему,

– сказал политолог.

В последний момент также может появиться Китай. Однако если Пекин не примет участие в саммите и будет в дальнейшем продолжать продвигать так называемый "план мира", то тогда Украина поймет, что никакой нейтралитет не имеет места, есть обслуживание интересов оси зла. КНР еще не в оси зла, но почему-то туда дрейфует.

Сейчас Китай пытаетесь разрушить архитектуру Глобального саммита своими прихотями и планами, мол, если не будет России, то и Пекина не будет. Впрочем, президент Зеленский четко объяснил, почему России там не должно быть и когда она должна появиться.

Какое соглашение важно на нынешнем этапе

Предварительно Владимир Зеленский может встретиться с Джо Байденом в рамках G7 как раз накануне саммита. На прошлой неделе американские медиа писали, что во время встречи лидеров даже может быть подписано соглашение по безопасности с Соединенными Штатами.

Как по мне, складывается история, что нам компенсируют чем-то то, что не дают. Если проанализировать слова Байдена, то получается, что он считает, что победа Украины может быть без вступления в НАТО, а на нынешнем этапе вступление в НАТО можно заменить мощным соглашением с Китаем, Японией и Южной Кореей,

– добавил Лесной.

Он отметил, что это соглашение было бы полезно на нынешнем историческом этапе.

Почему Байдена не будет на саммите