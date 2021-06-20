Это дополнительные 100 миллионов: у Байдена объяснили "заморозку" помощи Украине

Джейк Салливан заявил, что США предоставили Украине 275 миллионов долларов военной помощи. По его словам, впоследствии пообещали еще 100 дополнительных миллионов и именно их заморозили.

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности пояснил, что дополнительные средства планировали предоставить в случае, если Россия продолжит обострять ситуацию около украинских границ.

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США оказали Украине помощь в размере 275 миллионов долларов и пообещали выделить еще 100 миллионов долларов, если Россия продолжит представлять непосредственную угрозу, наращивая войска вдоль границы с Украиной. Учитывая, что угроза ослабла, США заморозили эти дополнительные 100 миллионов долларов,

– сказал он.

Джейк Салливан также добавил, что Соединенные Штаты Америки готовы помочь Украине, если Россия предпримет агрессивные действия.

Издание Politico 18 июня, ссылаясь на источники, написало, что Белый дом якобы после встречи Джо Байдена и Путина остановил выплату 100-миллионной военной помощи Украине.

В США назвали информацию чушью

Откуда появилась информация о прекращении помощи Украине со стороны США:

В администрации Джо Байдена впоследствии опровергли сообщения прессы о задержании военной помощи Украине, но отметили, что действительно подготовили еще один резервный пакет, который не был предоставлен.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, мнение о том, что США задержали оборонную помощь Украине, является ерундой.

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