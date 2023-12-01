Где находится Байкало-Амурская магистраль, где СБУ устраивает взрывы: показываем на карте

Сотрудники СБУ устроили российским захватчикам фейерверки на железной дороге. На Байкало-Амурской магистрали, которая является важным путем снабжения России, начали происходить взрывы.

Байкало-Амурская магистраль проходит через Восточную Сибирь и Дальний Восток России. Это одна из самых больших железнодорожных магистралей в мире протяженностью 4 324 километров.

Смотрите также Россияне дважды попали в ловушку СБУ: в Бурятии разразился поезд с топливом

Где расположена Байкало-Амурская магистраль

Железная дорога тянется от станции Тайшет до станции Советская Гавань-Сортировочная. Также от нее существует три ответвления к Транссибирской железной дороге.



Байкало-Амурская магистраль отмечена зеленым цветом / Википедия

Большинство магистрали проложено в зоне вечной мерзлоты. Она тянется через Иркутскую область, Бурятию, Забайкальский край, Якутию, Амурскую область и Хабаровский край.



Байкало-Амурская магистраль.

Первые участки пути были построены в 30-х годах заключенными. Так, на строении принудительно работало более 400 тысяч узников советской власти.

Как Россия использует магистраль в войне против Украины

Это единственный путь железнодорожного сообщения между Россией и Китаем. Поэтому используется для военных поставок из КНР.

СБУ решили положить этому конец и повредить полотно. Источники сообщают, что сначала наши спецслужбы взорвали грузовой поезд в Северномойском тоннеле. Для продолжения движения россияне начали использовать объездной путь, проходящий через "Чертов мост", но на это и был расчет СБУ. Когда поезд ехал по этому мосту, там тоже сработали взрывные устройства.