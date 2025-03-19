Байки от минобороны России: после приказа Путина россияне якобы сбили 7 собственных дронов

Россияне в конце концов объяснили свою атаку в ночь на 19 марта после вероятного приказа Владимира Путина прекратить обстрелы энергетической инфраструктуры. Оказывается, запущенные БпЛА не долетели до Украины.

Об этом пишут пропагандистские СМИ со ссылкой на минобороны государства-агрессора, передает 24 Канал. Российская ПВО якобы обезвредила дроны над своей территорией.

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Как оправдываются россияне

После переговоров Путина с Дональдом Трампом 18 марта российские военные якобы получили приказ 30 дней не бить по украинской энергетической инфраструктуре.

В этот момент в воздухе находились 7 дронов, нацеленных на "связанные с оборонно-промышленным комплексом" энергообъекты в Николаевской области. Поэтому российская ПВО должна была благородно обезвредить свои беспилотники.

По сомнительным данным минобороны, 6 из них были сбиты "Панцирем", а еще 1 – истребителем воздушно-космических сил агрессора.

Более того, впоследствии пропагандисты обвинили Украину в нарушении перемирия. Через несколько часов после телефонного разговора она, мол, запустила 3 БПЛА на объект энергетической инфраструктуры в станице Кавказская.

Сколько дронов летело на самом деле

Ночью 19 марта Россия запустила по Украине 145 ударных дронов типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов, 2 баллистические ракеты "Искандер-М" и 4 зенитные управляемые ракеты С-300.

Враг атаковал с разных направлений, в частности, из Брянска, Орла, Шаталово, Курска, Миллерово и Приморско-Ахтарска.

Воздушное нападение отражали украинские авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны.

По состоянию на 08:00 подтверждено сбитие 72 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях,

– написали военные.