В Польше собрали на "Байрактар" для Украины уже 9 миллионов злотых

Весь мир выражает немалую поддержку Украине уже 5 месяцев. В частности, многие иностранцы донатят на разные нужды армии, например, беспилотники "Байрактар".

Поляки собрали на "Байрактар" уже 9 миллионов злотых

Такую инициативу запустили в Польше. Меньше чем за 2 недели в рамках кампании по сбору средств на беспилотник "Байрактар" для Украины удалось собрать уже 9 миллионов злотых. Об этом сообщила украинская активистка в Польше Наталья Панченко.

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Воскресенье начинается прекрасно! 9 миллионов злотых собрали поляки на Bayraktar для Украины,

– написала она.

Акцию в Польше анонсировал польский журналист и публицист Славомир Сераковский 28 июня. Страна вдохновилась успешным сбором в Литве и Украине.

К слову, необходимые 22,5 миллиона злотых планируют собрать за 30 дней.



В Польше собирают на "Байрактар" для Украины / Cкриншот с сайта zrzutka.pl

Украинцы собрали 600 миллионов гривен на Bayraktar: как это было

Украинский культурный деятель и волонтер Сергей Притула в свой день рождения 22 июня вместе с блогером Игорем Лаченом объявил о самом масштабном проекте своего фонда. Он призвал украинцев собрать средства на 3 беспилотника Bayraktar.

За неделю собрать нужно было 500 миллионов гривен, или 15 миллионов долларов. Казалось бы, задача с отметкой "нереально", однако украинцы подхватили вызов и уже за первый день сбора собрали 200 миллионов гривен. К утру 23 июня общая собранная сумма достигла 296 миллионов – стоимость двух беспилотников.

Украинцам не понадобилась неделя, ведь вечером третьего дня сбора Сергей Притула объявил, что закрывает сбор. За это время было собрано для ВСУ 600 миллионов гривен. Поэтому фонд смог приобрести не 3, а 4 Bayraktar.

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