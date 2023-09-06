На днях в ОП показали кадры уничтожение российской техники с помощью беспилотника Bayraktar. Однако их применение на фронте стало скорее исключением, чем правилом. О рисках использования турецкого БпЛА и его замене 24 Каналу рассказал эксперт по авиации Валерий Романенко.

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"Звездный час" уже прошел

По данным издания Forbes, украинские военные начали использовать турецкие беспилотники только для разведки, удерживая подальше от линии фронта. В сентябре удары "Байрактарами" возобновились.

Заметим, что Bayraktar TB2 способен нести 4 бомбы: 2 по 7,5 килограмма и 2 по 22,2 килограмма. Их можно использовать на дальность не более 14 километров и с достаточной высоты – 1,5 – 2 тысячи метров. На этом расстоянии "Байрактар" может быть легко поражен российскими ЗРК с дальностью около 50 километров.

Главную роль "Байрактары" сыграли тогда, когда линия фронта была смешана под Киевом, потому что не было активной противовоздушной обороны. Сейчас для них подобрали такую зону, где не было российского ЗРК и большей бомбочкой прямым попаданием уничтожили небольшой катер.

– отметил Валерий Романенко.

Однако "Байрактары" до сих пор нужно использовать с большой осторожностью, ведь они большие и стоят немалых денег – около миллиона долларов.

Какая альтернатива "Байрактарам"

"Сейчас лучше использовать 10 маленьких беспилотников. Все равно "Байрактары" дают такой же объем информации, как и наши беспилотники, стоимостью 100-200 тысяч максимально", – отметил эксперт по авиации.

В целом это указывает на то, что Украине следует вкладывать средства в производство отечественных "Шахедов". Они могут обеспечить изменение характера боевых действий. Разведка же важна при контрбатарейной борьбе и уничтожении русского вооружения на фронте. Однако для уничтожения вражеских аэродромов и заводов используются только ударные дроны.

"Я считаю, тот же "Бобер" нужно масштабировать. Он несет почти столько же взрывчатки, как "Шахед". Тогда удар по заводу под Брянском повлечет за собой пожар не на 40 квадратных метров. А три "Байрактара" - и на заводе полупроводников можно будет поставить крест", – подчеркнул Романенко.

Валерий Романенко об альтернативе "Байрактарам": смотрите видео

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